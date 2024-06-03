Супермодель Хайди Клум выложила фото без одежды

Супермодель и телеведущая Хайди Клум опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенные кадры.

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Накануне Хайди Клум отметила 51-летие. Супермодель отдыхала вместе со своим возлюбленным Томом Каулитцем у бассейна. Телеведущая была запечатлена обнаженной. Знаменитость надела только белые солнцезащитные очки и кепку.

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Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 20-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

Недавно Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени приняла участие в откровенной фотосессии. Знаменитости стали лицами новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом комплекте белья, поверх которого надела атласный халат с цветочным принтом. Дочь телеведущей позировала в молочном нижнем белье, украшенном кружевом, и халате в тон.

В мае Хайди Клум записала видео в Каннах. Супермодель была запечатлена в золотом крошечном бикини.