Пользователи Сети восхитились Кети Топурией на позднем сроке беременности

Кети Топурия уже совсем скоро станет мамой в третий раз!

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Округлившийся животик 37-летней артистки корреспонденты Super заметили еще зимой, но сама певица не спешила подтверждать беременность и лишь в конце марта без без лишних слов ответила на слухи красноречивым фото. После этого Кети уже перестала скрываться за оверсайз-нарядами и начала вовсю делиться милым семейным контентом.

И судя по свежему видео, которое певица выложила в запрещенной сети, ждать появления малыша осталось недолго: солистка «А-студио» явно находится на позднем сроке. В комментариях поклонники осыпают комплиментами будущую маму троих ангелочков. «Волшебно, просто сказочно», «Самая красивая беременная звезда», «Очень к лицу беременность, такая нежность», «Какая красивая и счастливая», — восторгаются фанаты. А заодно и играют в традиционную игру «Угадай пол малыша по фото живота». Большинство комментаторов уверены, что у певицы родится второй мальчик. Впрочем, есть и другие варианты — от девочки до двойни. Что ж, скоро узнаем, кто определил правильно!

Напомним, что в первом браке с предпринимателем Львом Гейхманом Кети родила дочку Оливию, которой через пару недель исполнится девять лет. А во второй раз Кети стала мамой вскоре после свадьбы с бизнесменом Львом Деньговым: в 2021 году у пары родился сын Адам.