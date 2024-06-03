Лопырева прошлась по Москве в ярком мини-платье с глубоким декольте

Телеведущая, модель Виктория Лопырева прошлась по Москве в ярком корсетном мини-платье с глубоким декольте. Звезда поделилась в соцсетях кадрами, снятыми во время прогулки по набережной.

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«Лето в городе», — отметила блогер.

Знаменитость недавно пожаловалась, что недовольна своей фигурой. По словам Лопыревой, в этом виноваты круассаны, от которых она не могла отказаться.

Модель рассказывала подписчикам, что перепробовала много разных диет и не верит в их эффективность, поэтому разработала индивидуальную систему питания. Лопырева отказалась от свинины, курицы, молочных продуктов, а также сократила употребление сахара, знаменитость практически не ест ягоды и фрукты. Основу ее рациона составляют зеленые овощи, сложные углеводы и белок — рыба и индейка. Телеведущая поддерживает себя в форме и с помощью спорта, стараясь не пропускать фитнес-тренировки, но иногда у нее случаются срывы.

У блогера есть сын, 5 февраля 2019 года она родила в Майами первенца, которого назвала Марк Леонель. Телеведущая практически год отказывалась называть имя бизнесмена, от которого забеременела, поскольку Игорь Булатов был женат на дочери главы компании «Ташир» Тате Карапетян. У бывших супругов есть двое малолетних детей. Экс-жена предпринимателя заявляла в личном блоге, что о романе Игоря узнала из интернета, но мстить ему или Лопыревой не собиралась.

Телеведущая в ноябре 2019 года вышла замуж за Булатова, а недавно призналась, что живет отдельно от супруга, но официально не разведена с ним.