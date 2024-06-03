68-летняя Крис Дженнер напугала пользователей сети внешностью без макияжа

Американская бизнесвумен Крис Дженнер напугала пользователей сети внешностью без макияжа. Соответствующие фото и комментарии появились на платформе Reddit.

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На размещенном снимке запечатлена 68-летняя предпринимательница. На ней пижама голубого цвета и шляпа с ушами Микки-Мауса. При этом видно, что на ее лице отсутствует косметика.

Многие юзеры удивились данному кадру, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Это безумие, что моей маме 74 года, и она выглядит лучше Крис», «Она выглядит так, будто сбежала из дома престарелых и не знает, где она», «Мне не следовало смотреть на это посреди ночи с выключенным светом... Теперь мне страшно», «Ее щеки выглядят так, словно их залили бетоном», «Эти щеки — преступление против природы!» — высказывались они.

В январе сообщалось, что Крис Дженнер вернулась к старому имиджу и развеселила фанатов. Тогда бизнесвумен поделилась роликом, где она приняла участие в рекламе печенья Oreo. В кадре Дженнер предстала в черной кофте и приталенном красном жакете с золотистыми пуговицами.