Евгений Цыганов опубликовал фото жены Юлии Снигирь без макияжа

Актер Евгений Цыганов снял свою жену Юлию Снигирь без макияжа в домашней футболке. Артист опубликовал в соцсетях редкое фото супруги в день ее рождения.

Звезде «Мастера и Маргариты» исполнился 41 год.

Цыганов в 2019 году официально зарегистрировал отношения со Снигирь. У супругов есть общий сын, Федор родился в 2016 году. До романа с Цыгановым звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они расстались в 2015 году, когда актриса была беременна.

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По словам артиста, он не бросал свою семью и наладил общение с экс-возлюбленной. Цыганов также подчеркивал, что Снигирь не имеет отношения к его разрыву с Леоновой. Актриса признавалась в интервью Ксении Собчак, что хорошо ладит с сыновьями и дочерьми мужа от предыдущих отношений, а с их старшей девочкой Полиной общается как с подругой. Дети Цыганова часто бывают у отца в гостях, поскольку живут в соседнем доме. Он говорил, что старается быть строгим родителем, а также проводить время тет-а-тет с каждым ребенком, но у него это не всегда получается.