Звезду «Бригады» раскритиковали за съемку в купальнике в Азербайджане

Звезда «Бригады» Дарья Повереннова снялась в купальнике в Азербайджане. Актриса позировала на балконе в цветном монокини, дополнив образ туникой, и поделилась кадрами в личном блоге.

«Благодаря купальнику я горжусь собой еще больше! Брала с собой купальники в Баку, так как знала, что город стоит на Каспийском море, но городских пляжей не оказалось, да и погода была не очень. Поэтому урвала солнце на балконе», — отметила артистка.

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Многие пользователи соцсетей раскритиковали съемку знаменитости:

«Надо думать головой-то», «Зачем вам в таком возрасте на всю страну себя транслировать?», «Ни к чему такое показывать», «Это ж надо было додуматься», «Красивая, конечно, но зачем такое видеть другим мужчинам? Оставьте все своему супругу», «С ума сходят звезды, даже противно смотреть», «Больше нечем хвастаться?», «Ну совсем уже, нашли место».

Знаменитость отмечала, что довольна фигурой и с удовольствием демонстрирует результаты своего труда. Повереннова следит за питанием и активно занимается спортом, чтобы быть в форме. При росте в 170 сантиметров актриса весит 51 килограмм. Знаменитость признавалась подписчикам, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.

Звезда не скрывает, что был период, когда она ради похудения практически ничего не ела, но вовремя остановилась. Актриса изменила образ жизни и начала контролировать вес с помощью полезных привычек. Повереннова почти семь лет занимается бегом. Знаменитость говорила, что благодаря физической активности также полностью отказалась от курения. По словам актрисы, своим примером она вдохновляет многих людей начать вести здоровый образ жизни, поэтому часто рассказывает об этом в соцсетях.