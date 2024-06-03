Сменившая имидж Ивлеева прогулялась по Питеру в обтягивающем платье

В конце прошлого года жизнь популярной телеведущей Насти Ивлеевой кардинально изменилась. После скандально известной вечеринки блогер пропала с радаров. Звезда шоу «Орел и решка» перестала выходить в свет и вести свои социальные сети. Помимо прочего, знаменитость удалила все снимки со страницы личного блога.

В середине мая Ивлеева прервала молчание и впервые за долгое время опубликовала новый снимок. Телеведущая продемонстрировала подписчикам личной страницы свои кардинальные изменения. Настя перекрасилась из блондинки в брюнетку и коротко отстригла волосы. А накануне блогер прогулялась в обновленном виде по улицам любимого города — Санкт-Петербурга. Соответствующие снимки она разместила в своих социальных сетях.

Для прогулки по Северной столице 33-летняя Настя Ивлеева выбрала стильный и весьма открытый наряд. Телеведущая запечатлела себя в обтягивающем платье на тонких бретелях. Из аксессуаров знаменитость примерила солнцезащитные очки и наручные часы. Экс-ведущая «Орла и решки» не стала подписывать свой новый снимок.

© соцсети

Многие поклонники Насти Ивлеевой обрадовались тому, что она постепенно возвращается в Сеть. В комментариях ей сделали большое количество комплиментов. Правда, без подколок хейтеров дело не обошлось. Некоторые подписчики иронично посоветовали Ивлеевой провести еще одну «голую» вечеринку.