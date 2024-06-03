Что надеть на первое свидание. Шесть романтических образов на любой случай

Бальное, вечернее, коктейльное — нет и еще раз нет! Размышляя над тем, что же надеть на свидание (такой сложный вопрос, согласитесь), постарайтесь не переборщить. Вот вам несколько идей от инфлюенсеров для вдохновения.

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Монохром

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Тотал-лук чуть ли не самый беспроигрышный вариант. Нежности образу придадут пастельные оттенки вроде самого трендового в этом сезоне цвета сливочного масла. Платье-комбинация и просторная рубашка — дуэт вне времени. Расставляем акценты с помощью алого — на губах и лодочках.

Брючный костюм

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Элегантность и изысканность — понятия неразделимые, когда дело касается классического брючного костюма. Напускную строгость комплекта убираем с помощью цвета — чем сочнее, тем лучше. Вишенка на торте — рубашка с замысловатым графическим принтом. Нет смысла скрывать, что вы личность яркая, разносторонняя.

Французский шик

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Франция — родина романтики, но если ваш партнер пока не собирается вас туда везти, придется проникаться парижской лирикой самостоятельно — через собственный гардероб. Мини-юбка и джемпер в стиле Chanel — то что надо. А белые носки в паре с обувью на каблуке сделают ваши ноги еще более бесконечными.

Анималистический принт

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Леопард, питон, зебра — «звериная» тема непременно повысит градус страсти на вашем свидании. Однако если вы только знакомитесь, стоит попридержать коней (или леопардов?), дабы не спугнуть избранника своим дерзким характером. Остужаем пыл за счет лаконичного верха вроде футболки или спортивного кроп-топа.

Шорты

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Трендовые спортивные шорты и бермуды ниже колен, пожалуй, оставим для других, более расслабленных случаев, а для романтической встречи оптимальное решение — это классический крой. Не забываем также, что этим летом деним уходит на второй план, освобождая место более легким тканям вроде льна и шелка. С чем миксуем наш низ? Конечно же, с голубой рубашкой в полоску!

Розовый цвет

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Барби-кор уже все, но наивные мотивы никто не отменял, спасибо актуальному ромком-кору в том числе. А потому вдохновляемся голливудскими комедиями нулевых: конфетная эстетика бьет в самое сердечко. Смело доводим сентиментальность образа до абсурда, сочетая сразу несколько розовых предметов гардероба. Что плохого в том, чтобы выглядеть слишком сладко?