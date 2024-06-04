Никакого фотошопа: Яна Рудковская показала недостатки своей фигуры

Продюсера часто высмеивают за фигуру, а теперь добрались и до ее матери.

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Яна Рудковская часто становится предметом насмешек со стороны интернет-пользователей. Всему виной ее фигура. Фолловеры считают, что продюсер сильно увлекается фотошопом и перебарщивает с фильтрами — ноги становятся не соразмерны туловищу. Однако Яна утверждает, что не пользуется ретушью и показывает все в натуральном виде. Сейчас она отдыхает со своей мамой на Мальдивах. Теперь хейтеры взялись высмеивать и родительницу Рудковской. Яна опубликовала снимок в социальной сети с мамой, где они обе позируют в слитных купальниках фиолетового цвета.

«Я очень рада, что я каждый год дарю своей маме роскошный отдых на Мальдивах, который она очень любит! А еще у моей мамы отличное чувство юмора, как и у меня! Кто посмотрит на фото, тот поймёт, ну а кто не поймёт, тому это и не надо. Ну а если серьёзно, берегите и дарите любовь Вашим родителям», — написала Яна.

© соцсети

Правда, фолловеры так и не поняли в чем заключается чувство юмора продюсера и ее мамы, а вот на их фигуры обратили свое внимание. Кроме того, многие отметили, что матери Рудковской не стоило бы позировать перед камерой в купальнике.

«Да, фотографироваться в купальнике в таком возрасте как-то неприлично», — отметила одна из подписчиц. «С чего это? А что тут неприличного?», — спросила Яна Рудковская. «Ну тело можно и прикрыть маме», «Только имея такое чувство юмора, можно выставить такие фото», «Зачем так неестественно вытягивать ноги», «Почему у Рудковской ноги, как костыль приставной», «Бесформенные. Зачем выставлять себя, не понимаю», — пишут фолловеры.

Яна решила доказать хейтерам, что совсем не использует никакие фильтры и показала свою галерею в телефоне, указывая на все недостатки фигуры.