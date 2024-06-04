Ксения Бородина рассказала, как борется летом с отеками

С приходом лета многие женщины сталкиваются с проблемой возникновения отеков. Ксения Бородина призналась, что и ее данная проблема не обошла стороной. Однако она смогла найти способ бороться с отечностью.

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Ксения Бородина призналась, что лето сопряжено для нее с неприятной проблемой. А именно с возниконовением отеков.

«Лето наступило и помимо теплой погоды, в нашу жизнь вернулись отеки. В жару сосуды расширяются, в их межклеточном пространстве скапливается жидкость», — пишет в своем телеграм-канале знаменитая телеведущая.

Но Ксения нашла способ избавиться от отечности. В первую очередь Бородина рекомендует пить как можно больше воды: «в два раза больше, чем в другое время года. Лично меня это очень выручает».

А еще звезда социальных сетей советует одно действенное упражнение: поднимите ноги вверх, прислонив их к стене. Под воздействием гравитации произойдет отток крови и лимфы. Тоже проверено на личном опыте, пишет Ксения.