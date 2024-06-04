Любовь бесценна: Хейли Бибер носит новое обручальное кольцо за $1,5 млн

Среди недавно обручённых девушек существует традиция мнить себя чуть ли не Элизабет Тейлор или Мэрилин Монро, когда на их пальцах сверкает новое помолвочное кольцо. Даже самые скромные начинают широко размахивать руками и постукивать кольцом о кофейные кружки, пока кто-нибудь, да хоть кто-нибудь, не воскликнет: «Ого! Поздравляю!» То же самое происходит и в социальных сетях, где кольцо всегда (всегда) попадает в кадр: вертится вместе с бокалами шампанского, загораживает пейзажи и демонстрирует новый маникюр.

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Именно так на этой неделе Хейли Бибер решила представить своё новое обручальное кольцо, потому что вместе с супругом Джастином они недавно «обновили клятвы». Действительно, почему не играть свадьбу или хотя бы помолвку сколько душе угодно раз? Теперь на пальце модели красуется бриллиант овальной огранки с четырьмя креплениями, созданный Lorraine Schwartz. Разумеется, вместе с новым маникюром с цветочным рисунком. По оценкам экспертов-ювелиров, стоимость кольца составляет около $1,5 млн.

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Влюблённые супруги говорят, что «начали новую главу в отношениях». Ранее в этом месяце пара обновила свои свадебные клятвы на Гавайях, а Хейли воспользовалась романтической фотосессией, чтобы сообщить, что ждёт первенца. «Маленькие цветки вишни на ногтях, маленький цветочек вишни у меня в животе», — подписала она пост.

Первое обручальное кольцо модели от Solow & Co с 18-каратным бриллиантом, которое она получила в 2018 году, впервые обручившись с Джастином на Багамах, было перемещено на мизинец, в то время как новое приобретение заняло почётное место рядом с бриллиантовым обручальным кольцом Tiffany & Co со свадьбы 2019 года. В мире знаменитостей, где обновление свадебных клятв происходит так же часто, как и быстрые церемонии в Лас-Вегасе, на руках Бибер в ближайшие десятилетия может скопиться целая коллекция бриллиантовых колец. В конце концов, Дэвид Бекхэм сумел подарить Виктории около 15 обручальных колец за 26 лет их брака.