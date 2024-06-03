Стоматолог развеял четыре мифа о винирах

Виниры не теряют популярность вот уже несколько десятков лет. При этом довольно много людей скептически относятся к эстетической коррекции зоны улыбки. Мы поговорили со стоматологом-ортопедом Татьяной Логиновой, которая рассказала о самых распространенных мифах о винирах — они не имеют ничего общего с действительностью.

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Виниры приносят дискомфорт

Многое зависит от опыта врача, к которому вы обратились за установкой виниров. Татьяна:

«Естественно, в первые дни после установке может тянуть челюсть, иногда появляется чувствительность. Но уже через неделю все неприятные ощущения проходят. Конечно, при условии, что вы соблюдаете рекомендации врача».

Если неприятные ощущения сохраняются долгое время, обязательно обратитесь к специалисту, не ждите улучшений в бездействии.

Виниры нужно часто менять

Лет двадцать назад виниры действительно требовали замены, но даже тогда речь шла о нескольких десятках лет. Стоматолог:

«Также многое зависит от вида виниров, которые вы устанавливаете. Керамические прослужат вам дольше всего, а вот композитные менять нужно чаще. Но не о какой ежегодной коррекции речь, конечно, не идет».

При правильном уходе виниры прослужат вам 10 лет и больше.

Виниры делают улыбку неестественной

Довольно часто само слово «виниры» вызывают в памяти образы голливудских звезд с неестественно белыми и ровными зубами, которые больше напоминают вставную челюсть. Татьяна:

«Вы можете выбрать абсолютно любой оттенок. Сегодня есть несколько видов виниров, в том числе люминиры — супертонкие молели, созданные по особой технологии. Кроме того, есть виниры с прозрачным краем, они создают невероятно естественный эффект».

Виниры можно ставить только на ровные зубы

Большинство процедур, проводимых в кабинете стоматолога-ортопеда, требуют правильного прикуса, однако правильный прикус не всегда означает ровные зубы. Как говорит наш эксперт, если зубной ряд не слишком искривлен, виниры вполне реально поставить. Каждый случай индивидуален, поэтому идеально обратиться за консультацией и понять, что можно сделать в вашей ситуации.