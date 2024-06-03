39-летняя Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном нижнем белье
Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Даниила Величко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На одном размещенном фото 39-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman показала фигуру в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с прозрачными вставками. Она примерила также корсет с объемными декоративными элементами на бедрах.
Знаменитость сделала макияж в стиле smoky eyes, нанесла на губы нюдовую помаду, распустила волосы и уложила их назад.
В мае сообщалось, что Екатерина Варнава продемонстрировала на камеру естественную внешность.