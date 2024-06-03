Доктор назвал звезду с идеальными ягодицами, согласно математике

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал звезду с самыми идеальными в мире ягодицами. Его слова приводит The Sun.

© globallookpress

Первой в упомянутом рейтинге оказалась популярная телезвезда Майя Джама. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно, разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальней с точки зрения математики выглядят ягодицы.

В то же время на втором месте оказалась супермодель Эмили Ратаковски, а на третьем — манекенщица Эбби Клэнси. В список также попали телезвезда Ким Кардашьян, певица Леди Гага, звезда реалити-шоу Кэти Прайс и другие знаменитости.

В январе хирурги Рахна Мурти и Джонатан Рос назвали знаменитых женщин с самым красивым носом.