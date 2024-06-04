Качество чернил влияет на последствия нанесения татуировки
По последним исследованиям, татуировки могут вызвать длительное воспаление, что способствует развитию онкологических заболеваний. Очень важно обращать внимание на качество краски, которой мастера делают татуировки. Об этом рассказал врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров в интервью порталу Медздрав.инфо.
Эксперт отмечает, что чернила для татуировок содержат различные пигменты, и чем ярче пигмент, тем больше рисков. Ранее использовались натуральные вещества для татуировок, которые имели свои символические значения. В настоящее время люди делают крупные татуировки, не задумываясь о безопасности используемых пигментов и их воздействии на организм. Если использовать некачественные чернила для татуировок, то самым легким последствием может быть аллергическая реакция. Однако это только малая часть проблем, с которыми человек может столкнуться, вводя в организм татуировку.
Нанесение некачественных татуировок может привести к заболеваниям щитовидной железы, а также увеличить риск развития раковых опухолей. Помимо этого имеется множество других рисков, включая возможные неврологические нарушения, которые могут подстерегать любителей татуировок.