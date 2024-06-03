Настасья Самбурская примерила бикини перед камерой

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенных купальниках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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37-летняя звезда сериала «Универ» поделилась снимками, на которых позировала у камней на пляже. При этом знаменитость поочередно примерила перед камерой два темных бикини с треугольными чашками и V-образными трусами, подчеркнувших стройный силуэт.

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В то же время артистка распустила уложенные волнами волосы, разделив их на косой пробор, подвела глаза черными стрелками и сделала бежевый маникюр.

В мае российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова примерила нижнее белье перед камерой.