Три неожиданных способа быстро похудеть: такого вы еще не пробовали

Лето уже наступило, и многие мечтают о стройной фигуре и красивом загаре. Однако для этого мало заниматься спортом и правильно питаться. Эксперты назвали несколько нетипичных советов, которые помогут похудеть и быстро подготовить тело к пляжному сезону.

Первое — это медитация. Она помогает снизить уровень стресса, который нередко вызывает переедание и набор лишних килограммов. Согласно исследованиям, медитация уменьшает чувство голода и улучшает обмен веществ. Можно начать с 10–20 минут медитации в день, чтобы увидеть результат.

Кроме того, в борьбе за идеальную фигуру помогает смех. Он поднимает настроение и снимает стресс. Смех ускоряет метаболизм и сжигает калории. Эксперты советуют посмотреть комедии, почитать анекдоты или просто провести весело время с друзьями.

Третьим способом является цветотерапия. Она влияет на настроение и аппетит. Например, синий цвет снижает аппетит, а красный его повышает. Чтобы контролировать потребность в еде, можно поменять цвета в своем окружении: есть из синей посуды и украсить кухню синими аксессуарами.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко назвала пять правил, которые помогут похудеть раз и навсегда. По ее словам, питание человека должно быть индивидуальным, чтобы учитывались физиологические особенности, сопутствующие заболевания, физическая и умственная активность.