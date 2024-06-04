Популярная актриса показала фигуру в бикини

Британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган поделилась видео с отдыха в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя телезвезда показала фигуру в различных моделях купальника с цветочным принтом из ее коллаборации с брендом Primark. На размещенных кадрах знаменитость позировала как в бикини, так и в слитном плавательном костюме с глубоким декольте. При этом ее волосы были распущены и уложены волнами, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых тонках.

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В марте популярная певица Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Тогда исполнительница вышла на сцену в черном кожаном наряде, который состоял из бюстгальтера с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорт со шнуровкой и приталенной куртки.