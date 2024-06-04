Фитнес-модель поделилась видео в купальнике

Популярная фитнес-модель Тэмми Хемброу показала поклонникам фигуру в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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30-летняя манекенщица поделилась видео, на котором она позирует перед камерой в разноцветном купальнике. При этом на размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости собраны в гладкий пучок, а на ее лице отсутствует макияж. Из аксессуаров на ней были только небольшие золотые серьги.

© Соцсети

Известно, что публикацией упомянутого ролика Хемброу прорекламировала свое приложение с тренировками.

В мае сообщалось, что модель Хайди Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в непристойном наряде.