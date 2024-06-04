Ким Кардашьян показала крупным планом фигуру в бикини

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала крупным планом фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала перед камерой в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. При этом она надела на шею ожерелье с подвеской в виде креста, а на талию — две тонкие цепи с застежкой.

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Ранее врач-диетолог Рания Батайне раскрыла опасные последствия быстрого похудения Ким Кардашьян. Медик обратила внимание на видео с фрагментами тренировок телезвезды, которые длятся по 20 минут. Кардашьян заявила, что такой марафон помогает вернуть фигуре подтянутость и стройность за 28 дней. Однако, как считает Батайне, людям не стоит ожидать, что после этого они будут выглядеть как знаменитость.