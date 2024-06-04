Готовим косметичку к лету

Базовые средства

На базовой основе в уходе за кожей обязательно должны присутствовать средства с защитой от различных излучений, в том числе ултрафиолетовых, так как солнце оказывает негативное влияние на кожу. Можем посоветовать крем мультипротектор от Geltek, в составе которого нет масел и других комедогенных компонентов.

В жару сальные железы более старательно вырабатывают себум, из-за чего кожа начинает некрасиво блестеть, а макияж «скатываться». Поэтому, в косметичку обязательно нужно добавить себорегулирующее средство. Отличным вариантом может послужить сыворотка Frudia с зеленым виноградом.

Долой все плотные текстуры. Самое время отложить их до наступления осени. А сейчас добавляем в свой арсенал легкие крема и гели. У бренда Holika Holika можно найти средства в форматах крема и крем-геля. Продукт обеспечивает интенсивное увлажнение сухой кожи, при этом имеет легкую текстуру, быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости.

В летний сезон необходимо более тщательно очищать кожу от излишек себума. Пилинг-диски — отличный вариант. Они эффективно очищают и мягко отшелушивают кожу. Natura Siberica позаботились и выпустили пилинг-диски. Шикимовая кислота абсорбирует загрязнения, выравнивает тон и уменьшает гиперпигментацию. AHA кислоты отлично отшелушивают и обновляют кожу, улучшая цвет лица. 4D гиалуроновая кислота увлажняет и защищает кожу от дегидратации на всех уровнях.

Незаменим в ежедневном обиходе антиперспирант. Важно, чтобы средство не подводило. Антиперспирант АЛГЕЛЬ нормализует потоотделение, когда обычные средства не эффективны.

На море

Антиэйдж средства необходимо использовать в любое время года, а тем более летом. Антивозрастной крем d’Alba содержит в составе гиалуроновый комплекс, коллаген и ниацинамид, что повышает упругость кожи, а токоферол и экстракт итальянского трюфеля обеспечивают антиоксидантную защиту.

Ко всему прочему, нельзя забывать об спф-защите. В ассортименте d’Alba есть солнцезащитный крем с spf 50+ с ультралегкой текстурой, который не оставляет белых разводов и защищает кожу от обезвоживания даже в самую жаркую погоду. Солнцезащитный крем-праймер есть и у бренда It’s Skin. Крем совмещает два полезных свойства в одном: и раздражения успокаивает, и от солнца спасает.

Увлажнение — самое важное, что может быть в уходе за кожей лица, особенно в теплое время года. Идеальным средством может стать тонер-мист MENOMOSO, который усиливает защитные функции и предотвращает потерю влаги, создает длительный эффект увлажнения.⁣⁣⠀

Под воздействием солнечных лучей очень страдает не только кожа, но и волосы. Поэтому, смело берем с собой в отпуск маску для волос. Для молекулярного восстановления подойдет несмываемая маска от L’Oreal. Благодаря ее богатому составу на основе пептидов, ломкие и безжизненные волосы, восстанавливаются, выглядят ухоженными, мягкими, сияющими и защищены от внешних агрессивных воздействий.

Под воздействием ультрафиолета кожа заметно темнеет, поэтому привычные тональные средства могут оказаться очень светлыми, а покупать темный оттенок не целесообразно. Для того, чтобы затемнить свою тональную основу можно использовать специальный темный аджастер. Например, кремовый пигмент для затемнения тональных средств от бренда Arive Makeup.

Конечно, на море совсем не хочется пользоваться декоративной косметикой. Но вечером на дискотеке хочется сиять, поэтому можно добавить немного глянца и блеска на губы с помощью «жидкого стекла», что не только украсит внешний вид, но и увлажнит кожу губ. Кстати, такой блеск можно найти у Mixit.

Если продолжать говорить о декоративной косметике, то нельзя не упомянуть и о тонирующем средстве, способном скрыть несовершенства кожи. Важно — средство должно быть легким. Например, аювердичкский матирующий BB-крем Planeta Organica выравнивает тон, скрывает покраснения и воспаления, а также защищает от UV-излучения и матирует кожу. Лёгкое покрытие выглядит естественно на лице, не подчёркивает шелушения и сохраняет стойкость в течение дня.

Во время отпуска не стоит забывать и о коже всего тела, которой необходимо увлажнение. Различные кремы, масло и молочко могут показаться очень тяжелыми по консистенции. Лучшим решением будет использовать увлажняющее средство в виде спрея, которое ложится на кожу невесомой вуалью. Это идеальный вариант для тёплого времени года, отпуска и летних прогулок. Легкая текстура не оставит чувства стянутости и липкости, отлично увлажняет и питает, при этом аромат остаётся на коже долгое время, как после парфюма. Можем посоветовать мист-флюид для тела от Perfume’s stories.

Для тела можем посоветовать эмульсию с комплексным уходом за кожей с признаками сухости, шелушения и раздражения — Липобейз. В составе комплекс натуральных масел (оливковое, авокадо, жожоба, ши) и церамидов, который глубоко питает кожу, восстанавливает защитную функцию, делая ее устойчивой к внешним аллергенам и инфекциям.

Ну и как же можно отправиться в отпуск без любимого парфюма! Отличным вариантом будет набор состоящий из нескольких ароматов в маленьких флаконах. Хотя мы за вас уже это сделали и нашли тревел-наборы у бренда Equivalent. Здесь представлены коллекции «Тропический остров» и «Райский курорт».

В городе

В жару коже не хватает влаги, а постоянно увлажнять кремом или тоником нет возможности из-за макияжа. Для таких случаев было бы идеально средство, которое можно наносить сверху мейкапа. Reclar выпустил новинку — ионизированный мист, который создает мягкий увлажняющий «туман» на поверхности кожи. Тем более, элегантное портативное устройство легко поместится в любую сумочку и не займет много места.

Как бы ни хотелось отказаться от декоративной косметики в летний период, зачастую это невозможно, надо же скрыть синяки под глазами, выровнять тон лица. Но нужно подбирать более легкие текстуры. Можем посоветовать кушон от Inga с увлажняющей текстурой. Он способен скрыть капилляры, воспаления и неровности благодаря матовому покрытию и отлично поддерживает водный баланс. Минералы и антиоксиданты в составе помогают сбалансировать работу сальных желез.

Не забываем и про тело. На полках косметических магазинов мы нашли идеальный крем на лето от Она Иная. Продукт сочетает роскошь шиммера и увлажняющие, питательные ингредиенты. Аромат, сочетающий ноты груши, розового перца, цветка апельсина, жасмина, лакричника, пачули и кашемирового дерева создает неповторимое ощущение свежести, которое остается на коже на протяжении всего дня.

Куда же без дезодоранта. Хотелось бы, чтобы средство действовало на протяжении всего дня и не доставляло неудобств. Продолжительную защиту и свежесть мы отыскали у бренда Mui Thom. Активный компонент не только предотвращает появление неприятных ощущений, но и способствует заживлению микротравм и оставляет кожу мягкой, гладкой и ухоженной.

Летом мы забываем о закрытой обуви и выбираем более открытую — туфли, босоножки. Поэтому, особенно актуальными средствами будут те, которые позволяют избавиться от мозолей и натоптышей. В этом поможет крем Аквапилинг. Он эффективно борется с утолщенной, огрубевшей, сухой кожей стоп, ладоней, коленей, локтей.

На даче

Даже на даче не стоит забывать о заботе о своей коже. Когда будете собираться за город, не забудьте положить в косметичку средство, которое борется с возрастными изменениями, морщинами, потерей упругости, снижением тургора кожи. Особенно удобно использовать в формате роллера. Такой есть у DR.F5.

Чтобы не брать с собой целую сумку уходовых средств, можно использовать одно универсальное средство, подходящее для всех частей тела. Наверняка, уже все наслышаны о легендарном геле от Holika Holika с экстрактом алоэ. Он охлаждает и снимает отёки. Гель с соком алоэ незаменимое средство на отдыхе, так как снимает зуд, вызванный укусами комаров или порезами. И просто необходим при получении солнечных ожогов. Это средство подходит всем: мужчинам (можно наносить после бритья), женщинам (можно наносить на кончики волос после сушки феном, а также после загара и в качестве охлаждающей маски для лица) и даже малышам.

За городом не обойтись без фармацевтической косметики — средствах для восстановления кожи при состояниях, связанных с солнечными, бытовыми, фитоожогами, поверхностными ранами. Незаменим будет крем Неотанин SOS эксперт. Крем крем предназначен для восстановления кожи после солнечных, бытовых, фитоожогов, укусов насекомых, при поверхностных ранах (царапинах, трещинах, ссадинах, опрелостях), после косметологическихпроцедур. Также, средство выпускается в форме пены.