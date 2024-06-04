Названы знаменитые женщины с самыми красивыми ногами

Известный ортопед Мэрион Яу рассказала, чьи ноги идеально вписываются в золотое сечение.

По словам доктора, анализ показал, что первое место по красоте ног занимает Меган Маркл, супруга принца Гарри. Длина свода её ног соответствует 97 процентам по золотому сечению.

Это самый высокий показатель. Можно сказать, что она имеет в буквальном смысле королевские ноги, — отметила Яу.



Почётное второе место в рейтинге заняла актриса Эмма Уотсон – её показатель составил 91 процент. На третьем месте – Ким Кардашьян (89 процентов). Одного балла, чтобы попасть в тройку лидеров, не хватило Миле Кунис. Показатели ног актрисы оцениваются в 88 баллов.