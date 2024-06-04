Ученые нашли необычное объяснение женским изменам

Измены могут разрушить даже самые крепкие отношения, именно поэтому их называют бичом современного общества. Однако ученые не раз пытались выяснить, почему некоторые идут на неверность и что за этим стоит: нюансы поведения или гены.

Еще в 2004 году английский ученый Робин Бэйкер пришел к выводу, что почти 100% женщин изменяют мужьям. Он провел исследование, в котором приняли участие 5 тысяч замужних англичанок в возрасте от 30 до 40 лет. По словам исследователя, причиной неверности оказался особый ген.

На основе выводов Бэйкера свое исследование провели финские ученые, которые проследили за поведением 7,4 тысячи пар однояйцевых близнецов. Финны выяснили, что генетика играет роль в склонности к измене у 63% мужчин и 40% женщин. При этом они не смогли найти «ген измены».

Однако это удалось сделать американским ученым из Университета Бингемтона. По их данным, «ген измены» связан с рецепторами вазопрессина — гормона, который отвечает за формирование эмпатии и привязанности. Этот ген был обнаружен только у женщин.

Более подробное исследование позже провели австралийские ученые из Квинслендского университета. Они обследовали 7 тысяч человек. Так, у женщин был обнаружен мутировавший ген AVPR1A, способный повышать зависимость от дофамина — гормона удовольствия. Оказалось, что «ген измены» существует, но действует он через гормон удовольствия, поэтому свои желания можно контролировать, и это зависит от воспитания человека.

Ранее нейробиолог Элдин Хаса рассказал, что изменщики могут неосознанно выдавать себя из-за особенностей мозга, который воспринимает неверность как опасность, заставляя человека быть более бдительным. По его словам, повышенная скрытность и самозащита вполне могут стать научными свидетельствами предательства со стороны партнера.