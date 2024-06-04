Авоська — маст-хэв лета 2024

В этом сезоне в моду вернулись не только плетеные и соломенные, но и сумки-сетки, которые раньше служили просто для переноски продуктов, а теперь стали супермодным аксессуаром. Многие думают, что сетчатые сумки — наследие советских времен, но на самом деле они были популярны еще в XIX веке, а потом просто утратили свою актуальность. Однако сейчас, как вы уже поняли, они снова в тренде. Дизайнеры представляют авоськи из разных материалов. Например, французский бренд Lemaire создал сумки-сетки из нейлона с кожаным ремешком. Они доступны в разных размерах — мини, миди и макси — и расцветках.

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У бренда Longchamp вообще есть целая линейка моделей Le Pliage Filet, что в дословном переводе означает «складная сетка». А сетка действительно складная — модель можно сложить до размеров кошелька. Верхняя часть выполнена из кожи, а сама сумка — хлопковая. Помимо кожаной ручки, у неё есть две длинные вязаные, чтобы аксессуар можно было носить и на плече.

Пожалуй, самый удобный и практичный вариант — сумка от бренда Gabriela Hearst. Верх аксессуара выполнен из хлопковой сетки, а внутрь вшит мешок. В качестве украшения бренд добавил макраме. С такой сумкой можно и в пир, и в мир — не только на прогулку, но и в офис.

Осенью сумка-сетка станет отличной парой к джинсам и жакету, ну а летом — к летящему платью. Еще один интересный фэшн-прием: положите в сетку любую другую сумку. Кстати, цвет такой «подкладки» не обязательно должен соответствовать плетению, поэтому не бойтесь экспериментировать и играть с цветовыми сочетаниями.