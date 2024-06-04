Виртуальный секс: как получить наслаждение без рисков

Если ваш любимый человек находится далеко, виртуальный секс может подарить вам обоим неистовое наслаждение. Если же он близко, но ваши отношения явно нуждаются в обновлении, виртуал тоже подойдет.

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Сегодня, имея в руках смартфон и хоть сколько-то живое воображение, вы можете мгновенно преодолевать тысячи километров расстояний — в том числе, чувственно и эмоционально. «Несмотря на то, что сексуальное возбуждение и разрядка, испытываемые во время этого акта, могут оказаться чрезвычайно приятными, динамика виртуала также чревата определенными рисками. Очень важно понять преимущества и недостатки такого вида секса, прежде чем принимать решение о том, подходит ли он вам», — объясняет сексолог Ольга Василенко.



Насколько распространен виртуальный секс?

Виртуал, как и мастурбация, — одна из тех тем, которые не подходят для вежливых светских бесед. И только потому, что это никогда не обсуждается открыто, большинство людей не могут даже представить себе, насколько распространены такие явления. Сразу определимся: секс — это любые действия с виртуальным партнером, которые приводят к возбуждению и, возможно, к оргазму. Плюсы виртуального секса такие.

Помогает построить интимную жизнь

Пошлые смс, непристойные картинки, голосовые записки глубоким хриплым голосом — все они могут сработать на то, чтобы построить или оживить интимные отношения между парой в реальности. «Это наверняка усилит предвкушение и заставит вас обоих трепетать и возбуждаться. По мере того, как вы будете пробовать различные фантазии, обсуждаемые в секс-сообщениях, в реальной жизни, ваша сексуальная жизнь снова расцветет. В этом смысле виртуал и отношения могут подпитывать друг друга», — говорит Ольга.



Это приятнее, чем мастурбация

Этот акт может принести острое и глубокое сексуальное удовлетворение, более приятное, чем мастурбация в одиночестве. Вы помогаете другому человеку возбудиться, а он отвечает вам взаимностью. «Даже если нет никаких обязательств, виртуал оказывается очень приятным способом провести время», — утверждает сексолог.



Противоядие от запретов

Одно из главных преимуществ виртуала в том, что он помогает избавиться от запретов и раскрыть свою сексуальную индивидуальность. «В новых отношениях, когда оба партнера еще только изучают друг друга и не решаются сделать шаг навстречу, виртуальный секс может помочь растопить лед и понять, чего вы оба хотите и от секса, и от отношений вообще», — утверждает Ольга.



Отношения на расстоянии

Если вы и ваш партнер находитесь в отношениях на расстоянии, вы знаете, что тоска и неудовлетворенное сексуальное желание становится первопричиной целого ряда проблем. «С виртуалом вам не придется ждать, пока вы окажетесь рядом друг с другом, чтобы ощутить эту интимную связь», — рассказывает Ольга.



Всегда есть риск разоблачения

Исследование показало, что 17% людей, занимающихся секстингом и виртуальным сексом, делятся содержимым переписки или даже видео с другими людьми. Всегда есть риск, что ваши пламенные встречи или «грязную переписку» просматривает кто-то еще. Вы к этому готовы? Вы полностью доверяете партнеру?

Ваш виртуал может стать жертвой хакеров

Даже если вы доверяете своему партнеру, нельзя исключать риск того, что ваши сексуальные чаты попадут в руки хакеров и просочатся в интернет. Каждое сообщение, переданное в электронном виде, оставляет цифровой след. Человек, обладающий необходимыми навыками и намерениями, может пройти по этому следу, найти эти сообщения — да, даже те, которые вы удалили, — и использовать их не по назначению. Последствия этого могут быть катастрофическими.