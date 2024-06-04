Мист: зачем он нужен, как правильно пользоваться

Один аромат и ощущение необыкновенной свежести — все, что нужно, чтобы мгновенно переключить ваше настроение с плохого на отличное. Сегодня мы окунемся в мир запахов и раскроем секреты мистов. Несмотря на то, что и мист для тела, и парфюм в основном выполняют одну и ту же работу — придают нам потрясающий аромат, они, конечно, поют две совершенно разные мелодии!

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«Думайте о мистах для тела как о младшей сестре вашего любимого парфюма. Зачастую они обладают более легким флером, чем парфюм, поэтому с их помощью можно легко узнать, какие ноты и палитру ароматов вы предпочитаете, причем по доступной цене. Но сначала давайте разберемся с основами», — предлагает коллекционер парфюмов Наталья Насонова.



Что такое мист для тела?

Мист также называют спреем или дымкой для тела — воздушный, легкий и тонкий, как мягкое перышко. «Они содержат меньшую концентрацию ароматических веществ и поэтому менее интенсивны, чем духи», — объясняет Наталья.

Когда следует наносить дымку для тела?

Вы можете наносить дымку для тела, чтобы освежиться в любое время, перед стрессовой презентацией, собеседованием или просто когда у вас плохое настроение! «Однако лучше всего наносить мист для тела после душа на влажную кожу, когда поры открыты и более восприимчивы к аромату», — подчеркивает Наталья.

Куда наносить дымку для тела?

Непосредственно на кожу. «Вы можете использовать его на пульсовых точках, которые находятся внутри запястий, суставов рук, ног, которые выделяют больше тепла. Следует избегать контакта с ювелирными украшениями, такими как серьги и часы», — предупреждает Наталья.

Некоторые мисты производятся специально для волос (туда его и нужно наносить), а в варианты для лица порой добавляют увлажняющие ингредиенты — например, ту же гиалуронку. Получается двойной эффект: и пахнет приятно, и кожа становится мягче и нежнее.

Как выбрать мист для тела?

При выборе парфюма для тела или духов учитывайте следующие факторы:

Совместимость с кожей

Очень важно понимать, что ароматы по-разному реагируют на разные типы кожи. «У каждого своя текстура эпидермиса и уровень pH, что следует учитывать при выборе парфюма или спрея для тела. Например, на чувствительной коже лучше избегать очень сильных или интенсивных ароматов», — настаивает Наталья.

Выбор аромата

Мисты для тела — это очень широкая коллекция ароматов: древесные, пряные, фруктовые и цветочные. Определите свои предпочтения в запахах, прежде чем выбрать подходящий аромат. Некоторые бренды парфюмов выпускают легкие версии «дымки», чтобы ароматы не спорили между собой.

Интенсивность

В зависимости от нот, которые содержатся в аромате, он может быть интенсивным или мягким. Учитывайте это при выборе парфюма для тела. Кроме того, рекомендуется выбирать ароматы в зависимости от случая. «Легкие фруктовые ароматы лучше всего подходят для дня, для прогулки с ветерком или просто позднего завтрака с лучшими подругами. В то время как для ночных вечеринок, свиданий и мероприятий можно выбрать более сложные и тяжелые древесные и пряные», — объясняет Наталья.

Совет профессионала: люди, склонные к мигреням, могут предпочесть мист для тела, так как он, как правило, более мягкий по сравнению с духами. «Совет по долговечности — наносите аромат слоями! Используйте гель для душа с тем же ароматом и лосьон для тела сразу после него, а затем завершите процедуру, нанеся сверху парфюм для тела», — говорит Наталья.



В двух словах, сравнивать мисты для тела с духами — все равно что выбирать между яблоками и бананами: и то, и другое потрясающе, только по-разному! Выбирайте то, что соответствует вашему настроению — туман для непринужденного воскресного бранча или духи для ночи танцев. В любом случае, вы гарантированно будете пахнуть фантастически всегда.