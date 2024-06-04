Шесть идеальных летних платьев для любого типа фигуры

Представьте себе это: вы ходите по магазинам, выбирая одежду, и вам сразу же бросается в глаза платье. Но когда вы идете его примерять, что-то в нем не так. Как бы мило оно ни выглядело на вешалке (или на модели), оно, скорее всего, было сшито для другого типа фигуры.

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«Нам всем очень хорошо знакомо это чувство. Именно поэтому очень полезно знать, на что следует обращать внимание при покупке одежды для вашего типа фигуры — от маленького роста до формы яблока и всего, что находится между ними», — объясняет стилист Сергей Бойко.



Это ни в коем случае не единственные типы платьев, на которые стоит обратить внимание (потому что вы должны носить то, в чем вы чувствуете себя наиболее комфортно и уверенно!), «это просто стили, которые подойдут именно вашему типу фигуры», — продолжает стилист.

«Песочные часы»: платья с поясом — подчеркнуть фигуру



Если у вас фигура типа «песочные часы», вам стоит обратить внимание на платья с поясом, чтобы подчеркнуть линию талии. Это главное правило!

«Еще одна простая альтернатива? Просто добавьте ремень или шелковый платок к своему любимому наряду! При покупке ищите платья-рубашки, платья-футляры, а также облегающие и расклешенные силуэты», — рассказывает Сергей.



Изящные и обтекаемые прямые формы — это то, что нужно для высоких женщин.

«Простое платье-футляр подойдет для более официальных случаев, а платье из атласа или шелка с драпировками — лучший вариант для повседневного или вечернего стиля. Если вы хотите что-то летящее и струящееся, это может быть платье в пол или дерзкое мини, но верх в любом случае лучше подчеркнуть», — советует Сергей.



Отлично подойдут варианты платья в пол или миди.

Обладательницы фигуры типа „яблоко“ могут выбрать платья без фиксированной талии, чтобы уравновесить более полный живот.

„Ищите свободный силуэт в виде платья-трапеции или платья в стиле 'ампир“. Вообще, любые такие „разлетайки“ очень сильно стройнят», — напоминает Сергей.



Грушевидные (иногда их еще называют «треугольниками») дамы блистают во всем, что облегает талию и струится по нижней половине тела. «Платья облегающего кроя не только мгновенно притягивают взгляд, но и создают пропорции между верхом и низом», по словам стилиста.

Если у вас спортивная фигура, откажитесь от слишком облегающих и чересчур бесформенных платьев.

«Вместо этого попробуйте платья со стратегически расположенными рюшами или застежками, которые помогут создать иллюзию более изящной фигуры», — предлагает Сергей.



Правильно подобранный крупный принт тоже с успехом справится с задачей.

Асимметричные подолы (например, когда платье спереди короче, а сзади длиннее) — отличный выбор для маленького роста. На этом типе фигуры такой тип платья часто выглядит менее громоздко и массивно, чем другие фасоны.