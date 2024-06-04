Шесть идеальных летних платьев для любого типа фигуры
Представьте себе это: вы ходите по магазинам, выбирая одежду, и вам сразу же бросается в глаза платье. Но когда вы идете его примерять, что-то в нем не так. Как бы мило оно ни выглядело на вешалке (или на модели), оно, скорее всего, было сшито для другого типа фигуры.
«Нам всем очень хорошо знакомо это чувство. Именно поэтому очень полезно знать, на что следует обращать внимание при покупке одежды для вашего типа фигуры — от маленького роста до формы яблока и всего, что находится между ними», — объясняет стилист Сергей Бойко.
Это ни в коем случае не единственные типы платьев, на которые стоит обратить внимание (потому что вы должны носить то, в чем вы чувствуете себя наиболее комфортно и уверенно!), «это просто стили, которые подойдут именно вашему типу фигуры», — продолжает стилист.
«Песочные часы»: платья с поясом — подчеркнуть фигуру
Если у вас фигура типа «песочные часы», вам стоит обратить внимание на платья с поясом, чтобы подчеркнуть линию талии. Это главное правило!
«Еще одна простая альтернатива? Просто добавьте ремень или шелковый платок к своему любимому наряду! При покупке ищите платья-рубашки, платья-футляры, а также облегающие и расклешенные силуэты», — рассказывает Сергей.
Изящные и обтекаемые прямые формы — это то, что нужно для высоких женщин.
«Простое платье-футляр подойдет для более официальных случаев, а платье из атласа или шелка с драпировками — лучший вариант для повседневного или вечернего стиля. Если вы хотите что-то летящее и струящееся, это может быть платье в пол или дерзкое мини, но верх в любом случае лучше подчеркнуть», — советует Сергей.
Отлично подойдут варианты платья в пол или миди.
Обладательницы фигуры типа „яблоко“ могут выбрать платья без фиксированной талии, чтобы уравновесить более полный живот.
„Ищите свободный силуэт в виде платья-трапеции или платья в стиле 'ампир“. Вообще, любые такие „разлетайки“ очень сильно стройнят», — напоминает Сергей.
Грушевидные (иногда их еще называют «треугольниками») дамы блистают во всем, что облегает талию и струится по нижней половине тела. «Платья облегающего кроя не только мгновенно притягивают взгляд, но и создают пропорции между верхом и низом», по словам стилиста.
Если у вас спортивная фигура, откажитесь от слишком облегающих и чересчур бесформенных платьев.
«Вместо этого попробуйте платья со стратегически расположенными рюшами или застежками, которые помогут создать иллюзию более изящной фигуры», — предлагает Сергей.
Правильно подобранный крупный принт тоже с успехом справится с задачей.
Асимметричные подолы (например, когда платье спереди короче, а сзади длиннее) — отличный выбор для маленького роста. На этом типе фигуры такой тип платья часто выглядит менее громоздко и массивно, чем другие фасоны.
«Еще один совет для миниатюрных девушек: избегайте платьев макси, если только вы не хотите подгонять их по фигуре!», — настаивает Сергей.