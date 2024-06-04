Дерматолог оценила идею об использовании мази от микробов против прыщей

Использование мази от микробов против прыщей поможет снизить уровень воспалений на коже, заявила в беседе с aif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она уточнила, что подобное средство также стимулирует регенерационные процессы.

Такой препарат представляет собой комбинированное средство, которое используют местно с целью снизить воспаление, а также избавиться от микробов. Он справляется с различными возбудителями бактериального характера. Такое средство легко проникает в кожу и стимулирует активные процессы регенерации внутри нее, — добавила Егорова.



По словам дерматолога, мазь от микробов могут порекомендовать для лечения глубоких простудных гнойников, а также при наличии прыщей с белой головкой и с воспаленной вокруг них кожей. Однако применять средство стоит только после приема и рекомендации врача. В противном случае можно столкнуться с покраснением кожи, зудом и отеком.

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