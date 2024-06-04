Боня высмеяла внешний вид дочерей Аффлека и Джей Ло

Телеведущая Виктория Боня высмеяла внешний вид дочерей актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Российская звезда опубликовала в Telegram-канале фото артиста с подростками и обсудила их с подписчиками.

«Когда видишь дочерей Бена Аффлека и Джей Ло, то понимаешь, что просьбы моей дочки выщипать тонко брови и сделать пирсинг — это мамино счастье», — высказалась знаменитость, сопроводив пост смайлами.



Мнения пользователей соцсетей разделились: «Нормально вообще смеяться над чужими детьми, обсмеивая их внешность?», «Не поддерживаю вас. У них происходит самовыражение таким образом, думаю, что, когда девочки станут взрослее, вкусы их значительно поменяются», «Нормальные дети, все через это проходят», «На них и так повышенное внимание, скорее всего, хотят быть как сверстники», «Там и понимать нечего. Сплошные комплексы», «Их дочери больше на сыновей похожи», «Я не понимаю такие образы, что это такое...странные прически, одежда дурацкая», «Вообще не понимаю мальчики это или девочки», «Вот куда родители смотрят?», «Неужели их мамы не могут им привить хороший вкус?», «Странно на все это смотреть».

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У Аффлека трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер: помимо дочери Вайолет, они также воспитывают 15-летнюю Серафину и 12-летнего Сэмюэля. Артисты в 2015 году публично объявили о расставании, но только через три года официально развелись.

Лопес растит детей-двойняшек от музыканта Марка Энтони: дочь Эмму и сына Максимиллиана. Супруги развелись в 2014 году по инициативе певицы.

Боня воспитывает дочь от бизнесмена Алекса Смерфита. У Анджелины нет российского гражданства, девочка является подданной Монако.

Ранее поклонники обсудили плохие отношения Дженнифер Лопес с матерью Бена Аффлека.