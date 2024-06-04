Dior Cruise 2025: шотландский романтизм, панк и дань традициям

Показ Dior Resort, проведённое в ухоженных и величественных садах замка Драммонд в Шотландии, открылось и закрылось звуками волынки. Этот инструмент, то завораживающий, то вызывающий головную боль, похож на Бьорк мира музыкальных инструментов: потусторонний и абсолютно разделяющий слушателей на два лагеря — тех, кому нравится, и тех, кто хочет сбежать. Мария Грация Кьюри, шотландка, которая никогда не испытывала сентиментальности при звуках волынки, была неожиданно глубоко тронута.

© Mainstyle

Вероятно, это было не единственное чувство, вызванное исключительной коллекцией Кьюри, которая великолепно переплела историю дома Dior с романтической, драматической и временами кровавой историей Шотландии. Этот показ стал одним из тех, где Кьюри продемонстрировала то, что она делает лучше всего: одежду, которая определяется глубоким реализмом, но одновременно выходит за его рамки. Модельер черпала вдохновение во всём, что связано с шотландской одеждой.

«Шотландия является важным символом в мире моды. И я хотела интерпретировать её по-другому. Для моего поколения это сильно связано с панком, но есть и другой путь — через ткани. В моде мы так сильно концентрируемся на форме, но ткани — это большая часть нашей работы, ведь важно, что вы можете с ними сделать и какие изменения можете внести», — сказала она накануне показа



Таким образом, Кьюри обратилась к традиционным элементам: тартану и кашемиру, твиду и аргайлу. Она интегрировала их в коллекцию и черпала вдохновение из панк-культуры, геополитики этого острова и легендарной Марии Стюарт. Королева Шотландии оставила после себя много вышивок, за которыми она коротала время в годы заключения. Вышивки было много и в новой коллекции. Наряды обладали бунтарской красотой и такой же бунтарской энергией. Казалось, они были бескомпромиссны.

Возможно, женщины просто не могут позволить себе быть другими, особенно сейчас. Это означало, что классические жакеты Bar были сшиты из клетчатых платков. Корсеты имели жёсткий, напоминающий доспехи вид. По лифам струилась цветочная вышивка. Чёрный бархат времен Якова I использовался для вечерних платьев, включая потрясающий наряд, где белое кружево обрамляло шею и скрывало декольте. Кружева стального и золотого цвета были сшиты вместе в платьях, швы которых были украшены мелкими рюшами.

Всё это дополнялось жемчугом, подвешенным на кожаных чокерах, стёгаными кожаными сумками через плечо, а также небрежно расстёгнутыми байкерскими сапогами и кожаными болотными сапогами, напоминая о том, что Кьюри делает сапоги как никто другой.