Семь классных средств, чтобы кожа красиво блестела на солнце

Хайлайтер — на скулы, блестящие тени — на веки, а для тела — молочко с эффектом сияния. Да, мы уверены, что блесток много не бывает, поэтому собрали 7 классных средств с эффектом мерцания.

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Масло для тела Orange & Oakmoss, Poemes de Provence

В составе масла есть золотые микрочастицы, которые визуально выравнивают тон кожи и придают ей красивый естественный блеск. Кроме сияния масло оставляет на коже ненавязчивый аромат цитрусов, а заодно поддерживает увлажнение и питание благодаря витамину Е.

Бальзам с эффектом мерцания, Institut Esthederm

Деликатный блеск и уход за кожей — две задачи, которые решает бальзам. В его составе есть компоненты, нацеленные на активацию клеточной энергии. Бальзам питает кожу, укрепляет ее защитные функции и поддерживает необходимый уровень увлажнения.

Гель для тела с золотым мерцанием, Eden

После нанесения геля остается россыпь золотистых блесток, а сама кожа становится мягкой и увлажненной. За последнее спасибо растительным экстрактам: смягчающему хлопку, тонизирующему огурцу и освежающему ментолу. Еще один участник состава — пантенол, который выравнивает текстуру кожи.

Молочко для тела Boom, Organic Kitchen

Молочко для тела сглаживает текстуру и расставляет сияющие акценты. Формула содержит масло льна, которое смягчает кожу и поддерживает упругость. Дополнительный ухаживающий эффект — зона ответственности масла жожоба и экстракта дыни. Они дают отпор признакам старения и усиливают синтез коллагена.

Масло-хайлайтер, Mastesta

Масло не только сияет, но и создает на коже эффект загара и защищает ее от негативного воздействия УФ-лучей. Искусственный загар ложится равномерно, а само средство быстро впитывается, не оставляет пятен на одежде и разводов на коже.

Молочко-шиммер, Sun Look

Функционал молочка сочетает уход и декоративный эффект. Золотые частички добавляют коже блеска, экстракты и масла поддерживают ее здоровье. Кокос тонизирует и усиливает защитные свойства кожи, масла ши и оливы стимулируют восстановление клеток и помогают коже поддерживать упругость.

Крем-люминайзер, Vox

Эффект сияния — зона ответственности отражающих частиц и жемчужной пыли. Крем ложится на кожу тонкой вуалью и придает деликатный блеск, подсвечивая ее изнутри. Большую часть состава (94 %) занимают компоненты природного происхождения. Здесь и антиоксидантный витамин Е, и увлажняющий глицерин.