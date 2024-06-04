Как повторить самый трендовый макияж лета?

Пользователи социальных сетей всегда придумывают что-то необычное, когда речь заходит о макияже. Один из самых трендовых бьюти-продуктов тиктокеров сейчас — румяна — блогеры предлагают всё новые и новые способы их использования. Самое время познакомиться с новым трендом — «румяна цвета заката», они же sunset blush. Эта новая, довольно простая техника макияжа точно станет одним из главных бьюти-хитов лета, так что сейчас самое время изучить ее.

© Just Talks

Что же такое «румяна цвета заката»?

Это румяна, которые создают на вашем лице эффект, как будто оно освещается закатным солнцем, даже если на часах утро и вы находитесь в комнате, где вообще нет естественного света. Техника позволяет создать блики солнца на коже, даже если его на самом деле нет.

«Закатные» румяна придумала бьюти-блогер Алисса Дженей, которая сняла видео, где подробно показала технику нанесения такого макияжа. Её видео набрало больше 20 миллионов просмотров, и тысячи других тиктокеров каждый день снимают ролики, повторяя её макияж. А повторить его, кстати, совсем не сложно.

Как сделать «румяна цвета заката»?

Начните с тщательного увлажнения кожи и нанесения средств с высоким фактором защиты от солнца. Затем можно использовать консилер или тональный крем, чтобы скрыть недостатки, но этот шаг необязателен. Теперь давайте перейдём к самому интересному: создадим тот самый эффект заката. Для этого вам понадобятся два оттенка жидких румян и золотистый хайлайтер. Правильную технику нанесения вы можете увидеть на фото ниже: на скулы следует нанести четыре «точки» жидких румян — два теплых оттенка (ближе к центру лица) и два холодных (ближе к вискам). Нанесите над румянами щедрый слой хайлайтера. Теперь вооружитесь кисточкой или спонжем и аккуратно растушуйте средства по направлению к виску — это обеспечит легкий лифтинг-эффект. Такой мейк можно дополнить аккуратными стрелками и блеском для губ или оставить всё как есть, чтобы добиться максимально естественного эффекта.