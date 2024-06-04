Румяна цвета заката: как повторить самый трендовый макияж лета?
Пользователи социальных сетей всегда придумывают что-то необычное, когда речь заходит о макияже. Один из самых трендовых бьюти-продуктов тиктокеров сейчас — румяна — блогеры предлагают всё новые и новые способы их использования. Самое время познакомиться с новым трендом — «румяна цвета заката», они же sunset blush. Эта новая, довольно простая техника макияжа точно станет одним из главных бьюти-хитов лета, так что сейчас самое время изучить ее.
Что же такое «румяна цвета заката»?
Это румяна, которые создают на вашем лице эффект, как будто оно освещается закатным солнцем, даже если на часах утро и вы находитесь в комнате, где вообще нет естественного света. Техника позволяет создать блики солнца на коже, даже если его на самом деле нет.
«Закатные» румяна придумала бьюти-блогер Алисса Дженей, которая сняла видео, где подробно показала технику нанесения такого макияжа. Её видео набрало больше 20 миллионов просмотров, и тысячи других тиктокеров каждый день снимают ролики, повторяя её макияж. А повторить его, кстати, совсем не сложно.
Как сделать «румяна цвета заката»?
Начните с тщательного увлажнения кожи и нанесения средств с высоким фактором защиты от солнца. Затем можно использовать консилер или тональный крем, чтобы скрыть недостатки, но этот шаг необязателен. Теперь давайте перейдём к самому интересному: создадим тот самый эффект заката. Для этого вам понадобятся два оттенка жидких румян и золотистый хайлайтер. Правильную технику нанесения вы можете увидеть на фото ниже: на скулы следует нанести четыре «точки» жидких румян — два теплых оттенка (ближе к центру лица) и два холодных (ближе к вискам). Нанесите над румянами щедрый слой хайлайтера. Теперь вооружитесь кисточкой или спонжем и аккуратно растушуйте средства по направлению к виску — это обеспечит легкий лифтинг-эффект. Такой мейк можно дополнить аккуратными стрелками и блеском для губ или оставить всё как есть, чтобы добиться максимально естественного эффекта.