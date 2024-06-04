Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и семейную идиллию Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Не видно конца их трогательным снимкам с сыном Микаэлем, публичным признаниям в любви, а еще — букетам цветов, которыми звезда «Мажора» задаривает возлюбленную. Сегодня Прилучный опубликовал очередной милый снимок Зепюр с годовалым сыном на отдыхе в запрещенной соцсети. Кое-что в свежем посте смутило подписчиков.

Все дело в том, что фотографию Павел подписал словами «Мой мир» на армянском языке. Поклонники уверены, что для таких громких слов на снимке не хватает еще пары человек — детей актера от первого брака с Агатой Муцениеце.

© Соцсети

«"Мой мир" нужно писать, где все трое детей», — написала одна из поклонниц Прилучного. Другие же увидели в такой публикации слишком много «показушности» и принялись критиковать актера. «Смешные. Вся жизнь напоказ. Счастье любит тишину», — высказался другой комментатор.



К сожалению или счастью, Прилучному и Брутян не привыкать — публика постоянно критикует супругов то за одно, то за другое. Ну а усиливается это все периодическими сравнениями Зепюр с бывшей женой Павла Агатой Муцениеце. Кажется, пара уже давно выработала иммунитет к таким интернет-критиканам и попросту не обращает на них внимания.