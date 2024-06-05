Вологодские дизайнеры могут принять участие в Третьей Московской неделе моды

Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Заявку на участие можно подать до 13 июля.

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Свои коллекции представят дизайнеры из России, Индии, Индонезии, Китая, ЮАР и других стран. Участников и гостей ждут показы, лекции ведущих российских экспертов. Все желающие также смогут посетить маркет дизайнерских брендов и международный шоурум.

Кроме того, в рамках Московской недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Ролики будут демонстрироваться с помощью современных возможностей мультимедиа.

Бесплатно принять участие в Московской неделе моды смогут свыше 80 российских дизайнеров и брендов. Прием заявок уже открыт на официальном сайте. Он продлится до 14 июля.

«С каждым сезоном Московской недели моды растет количество заявок от дизайнеров. Принять участие в международном событии стремятся как дизайнеры из разных городов России, так и других стран. В октябре на Московской неделе моды планируется более 30 показов зарубежных брендов. Это на 40 процентов больше, чем на прошедшей в марте Московской неделе моды. Свое участие уже подтвердили дизайнеры из Китая, Индии, ЮАР и Индонезии», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.



Подать заявку на участие могут дизайнеры и представители брендов, которые создают авторские коллекции одежды, обуви, аксессуаров. Информация об условиях конкурсного отбора размещена здесь. Все поступившие заявки рассмотрят члены экспертного совета, которые и определят состав участников.

Отметим, что мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. В прошлом году Неделю моды посетили 60 тысяч человек. В масштабном событии приняли участие более чем 230 дизайнеров и брендов из России и других стран.