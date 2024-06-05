Специалист назвал актуальные тренды для летнего маникюра

Двухцветный френч и маникюр «жены миллионера» стали самым популярным дизайном летом 2024 года, заявила в беседе с «Газетой.Ru» специалист по маникюру Варвара Котова. По ее словам, первую из техник можно выполнить во всевозможных цветах.

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"Одним из хитов этого сезона станет двухцветный френч. Его исполнение может быть самым разным. Например, вы можете нарисовать его темно-синим лаком и продублировать линию улыбки более светлым оттенком синего", — уточнила Котова.



Специалист также заметила, что при создании маникюра «жены миллионера» стоит убрать длину пластины, а после покрыть ногти нюдовым оттенком. Котова предложила поклонникам блестящих дизайнов обратить внимание на стразы, втирку и топ с мелким шиммером, так как в этом сезоне будет актуален такой дизайн, как цветной хром, жидкий металл и френч-омбре. Мастер добавила, что за границей самой актуальной формой ногтей для маникюра стал так называемый «русский миндаль», который на территории страны называют удлиненный и заостренный миндаль.

Подолог Ирина Катенина ранее предупредила, что постоянное использование геля-лака приводит к повреждению ногтей. Она добавила, что носить покрытие стоит не более двух недель, однако в редких случаях этот срок можно продлить до 21 дня.