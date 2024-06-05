Топ-5 стильных образов от Елизаветы Арзамасовой для беременных

Во время беременности гардероб женщины расширяется и пополняется новыми вещами более свободного кроя. Однако ожидание малыша — это вовсе не повод носить исключительно мешковатые вещи. Наглядное тому подтверждение Елизавета Арзамасова.

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Знаменитая актриса Елизавета Арзамасова не устает демонтрировать поклонникам стильные образы, даже на заметно округлившейся фигуре. В конце концов, нельзя забывать о том, что одежда для беременных прошла долгий путь, и сегодня существует множество вариантов, позволяющих будущим мамам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом на протяжении всей беременности.

Платье макси, жакеты оверсайз или свободные рубашки — отличный вариант, убеждена актриса. А если вам все же не хватает вдохновения, то можно позаимствовать пару образов у самой Елизаветы, которая уже давно доказала своим поклонникам, что обладает утонченным чувством стиля и имеет полное правно называться иконой моды.

Кто сказал, что одежда для беременных не может быть одновременно шикарной и удобной? Летящее летнее платье и туфли-лодочки на невысоком каблуке — отличный выбор.

Возьмите также на заметку образ сочетающий любимые и определенно удобные кроссовки с клетчатой рубашкой и мини-шортами.

Также отлично будет выглядеть на миниатюрных беременных девушках длинная юбка в ансамбле со свободным лонгсливом с горизонтальными полосами.