Dior показал в Шотландии круизную коллекцию 2025

Dior погрузился в традиции Шотландии и её бунтарскую историю накануне поздно вечером, представив «круизную» коллекцию 2025-го с панковскими тартаном, кольчугами и волшебными вечерними платьями.

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Высокая мода всё чаще выходит на подиум, демонстрируя последние творения в рамках «круизов» по живописным местам мира. После Афин, Севильи и Мехико в этом году Dior обосновался у исторического замка Драммонд возле Криффа в графстве Пертшир, центральная Шотландия. Среди зрителей, устроившихся в первом ряду на фоне садово-паркового ансамбля замка, можно было увидеть муз французского бренда: Дженнифер Лоуренс, Аню Тейлор-Джой, Розамунд Пайк и Летицию Касту, а также целую армию официантов в элегантных чёрных килтах. Вместо подиума – каменная лестница, ведущая прямо из замка, по которой манекенщицы спускались под звуки волынок к аудитории, а затем исчезали за ухоженными живыми изгородями и деревьями.

Созданные креативным директором Марией Грацией Кьюри образы напоминали о воинах с длинными косами за спиной, одетых в кожу, кольчугу или броские «бронежилеты». Повсеместно можно было увидеть волшебные кружевные воротники, кейпы, тяжёлые бальные платья из вельвета и отделанные жемчугом корсеты. Некоторые модели были скомбинированы с юбками, открывающими высокие сапоги, килтами, шортами, кардиганами, высокими носками и панковскими ожерельями - кожаными и серебряными чокерами. Тартан – самый известный в Шотландии принт – стал главной темой коллекции и был представлен в различных вариациях: фиолетовом, золотистом и ярко-красном, что придавало коллекции налёт гранжа. Французская актриса Камилль Коттен отметила, что Кьюри соткала тартан и панк-культуру «с огромным изяществом».

«Это было великолепно, - призналась она. – Высокое искусство шитья».



Коллекции Марии Грации часто навеяны сильными женскими характерами. И дефиле, прошедшее в Пертшире, не стало исключением. Его героиней, вдохновившей дизайнера на разработку моделей, стала Мария Стюарт, королева Шотландии. Считаясь наследницей британского трона, она почти 20 лет провела в заточении прежде чем пойти на казнь в 1587-м году.

«Она провела десятилетия за вышиванием, что дарило ей комфорт и вызывало воспоминания, но также выражало её в течение 19-летнего пребывания под стражей», - написала Кьюри.



В результате, в коллекции появились шотландские эмблемы, такие как единорог и чертополох. Dior, входящий в группу люксовых брендов LVMH, привлёк к работе местные компании и дизайнеров. Например, владелицу и основательницу Le Kilt Саманту Маккоу для переосмысления гардероба шотландцев. В шоу также была отдана дань уважения Кристиану Диору, его любви к Шотландии и её традициям. Почти 70 лет назад он организовал потрясающее дефиле в ближайшем Gleneagles Hotel с последовавшими после этого званым ужином и танцами, на которых присутствовали сливки тогдашнего местного общества.

Ну, а нынешние шотландцы были несказанно рады прошедшему показу.