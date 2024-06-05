Стилист Бородиной раскритиковал виртуальное ожерелье за $20 тысяч

Стилист Ксении Бородиной и других звезд Алеко Надирян раскритиковал виртуальное ожерелье за $20 тысяч. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Adidas выпустили колье за $20 тысяч… И его не существует в реальной жизни. Совсем недавно за эту сумму бренд продал цифровое украшение с подвеской в виде футбольных кроссовок F-50 Elite Laceless Fast Reborn FG на просторах метавселенной Roblox. Может, я старомоден, но как-то странно отдавать такие деньги за вещь, которую даже не можешь примерить вживую», — написал Надирян.



На днях стилист Бородиной назвал самый стильный принт для белой футболки на летний сезон.

Недавно Алеко Надирян высмеял дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

Ранее стилист Бородиной раскрыл способ актуализировать тренд на балетки.