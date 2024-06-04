«Ангел» Victoria's Secret снялась в бикини собственного бренда

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск опубликовала фото в купальнике у океана. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Эльза Хоск позировала в крошечном розовом бикини со стрингами от собственного бренда Helsa Studio. Ей также сделали укладку с низким пучком и нюдовый макияж. Образ завершили массивные золотые серьги.

«Не твоя Барби», — написала она в комментариях к посту.



Эльза Хоск регулярно сотрудничает с брендами и не раз поддерживала российские компании. В феврале она снялась с сумкой 12Storeez. Перед камерой «ангел» Victoria's Secret позировала в серебряных джинсах, водолазке и объемном белом жакете.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье».

Ранее Эльза Хоск задала тренд на бикини-«ниточки».