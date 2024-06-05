Можно ли «слепить» идеальное тело из собственного жира

Многие девушки изнуряют себя диетами и чуть ли не живут в спортзалах, но все равно не могут добиться фигуры своей мечты. Тогда на помощь приходят специалисты из мира пластической хирургии. О том, можно ли «слепить» любое тело или существуют ограничения, сайту «Страсти» рассказал пластический хирург сети клиник Будь Здоров и член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Олег Снигирь.

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Самой современной процедурой среди телоконтурирующих операций доктор назвал липомоделирование. Оперативное вмешательство направлено не только на удаление избытков подкожной жировой клетчатки, как та же липосакция, но и на перераспределение избытков жира по тем зонам, где визуально ощущается эстетический дефицит.

«Лишний жир, например, из живота и поясничной области забираем, и с его помощью увеличиваем ягодицы, придавая им более округлую, упругую форму и делаем фигуру более сбалансированной. Проще говоря, именно липомоделирование помогает приблизить фигуру к самому красивому, эстетически выгодному и выразительному пропорциональному соотношению, называемому в народе «песочные часы».



Данная процедура состоит из двух этапов: сначала врач делает забор жировой ткани из проблемно зоны и подготавливает её к переносу, а затем переносит уже очищенный и подготовленный материал в желаемую область и проводит коррекцию.

Поэтому у липомоделирования есть ряд очень серьезных плюсов, выделяющих методику из ряда «конкурентов».

Во-первых, при такой манипуляции риск отторжения и аллергических реакций сводится к минимуму, так как донорский материал берется из организма пациента. Также это позволяет добиться долговременного эффекта — в зависимости от образа жизни результат может продержаться от пяти до десяти лет (и даже гораздо дольше).

Во-вторых, липомоделирование можно производить почти на всех зонах, что не только подчеркнет природный рельеф тела пациента, но и поможет визуально довести параметры фигуры до идеальных. И при этом не останется некрасивых шрамов и следов от разрезов, что очень важно с эстетической стороны для каждого пациента.

В-третьих, операция проводится не только на теле, но и на лице. В таком случае одна процедура липомоделирования, занимающая 1,5-2 часа, становится более быстрой, комфортной и выгодной, чем куча косметологических манипуляций. И при этом дает даже больший омолаживающий эффект.

Можно убрать носогубные складки, получить острые скулы и избавиться от морщин всего за одну операцию и без всякой инородной синтетики.

В-четвертых, липомоделирование — универсальная методика, помогающая создать мышечный рельеф и получить плоский спортивный живот без разрезов и абдоминопластики. Это делает операцию востребованной не только у женщин, но и у мужчин.

Но не будем забывать, что у липомоделирования, как и у любого другого вмешательства есть ряд технических ограничений. Например, за один раз нельзя переместить или убирать из организма объем жира равный более чем 5% от массы тела.

При комплексных операциях, когда липомоделирование, например, сочетается с пластикой груди или живота, объем удаляемого или перемещаемого жира не должен превышать два литра.

Также существуют максимальные объемы для липофилинга, рассчитанные по рекомендациям национального общества пластических хирургов.

Например, каждую ягодицу не рекомендуется увеличивать более чем на 500 миллилитров за раз. Это средние параметры, которые находятся в пределах определенной безопасности, но порой для решения текущих задач, если техническая операция производится абсолютно верно и по всем протоколам безопасности, можно превысить этот объем.

«Еще важно помнить, что липомоделирование по-прежнему относится к разряду хирургических операций, а это вещь серьезная. После нее потребуется реабилитация. Да, она будет гораздо легче, чем после иных вмешательств, но это не отменяет того, что врач пропишет ношение компрессионного белья и пациенту будет необходимо соблюдать рекомендации своего хирурга. Например, контролировать соответствие режима определенной физиотерапевтической поддержки, чтобы как можно быстрее сошли отеки и небольшие синяки».



Любой грамотный хирург на первичной консультации не только проведет осмотр и выслушает ваши пожелания, но и назначит ряд тестов, которые важно сдать. В списке обязательно будут исследования на инфекции, биохимия и общий анализ крови, общий анализ мочи и кардиограмма. Если что-то окажется за пределами нормы, хороший специалист отложит операцию до выздоровления пациента.

Также не стоит утаивать от хирурга список лекарств, которые вы принимаете на постоянной основе. Фигура мечты — очень важная цель. Но витамины, БАДы и препараты, влияющие на свертываемость крови, могут сильно усложнить процесс реабилитации. Так что промолчать, чтобы поскорее оказаться на столе, а потом разгребать последствия — плохая идея.

То же самое касается и ограничений в питании. Если доктор посоветует вам исключить, или наоборот ввести в рацион некоторые продукты, к его советам нужно обязательно прислушаться. Это не только позволит вам избежать неприятных последствий, но и сделать восстановление легким и приятным.