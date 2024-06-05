Как классический низкий пучок переживает ренессанс в 2024 году

Тенденция на низкие пучки была отчетливо видна на Каннском кинофестивале 2024 года, где звезды щеголяли своими изысканными интерпретациями этого образа. Селена Гомес привлекла всеобщее внимание, появившись на красной ковровой дорожке с идеально гладким, элегантным пучком, дополнившим ее роскошный образ в стиле круазет. Этот выход наглядно продемонстрировал, что классический низкий пучок снова на пике моды.

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Впрочем, девушки 2024 года носят этот образ далеко не так строго и формально, как голливудские звезды прошлого. Сейчас в тренде более деконструированные, слегка растрепанные варианты низких пучков, которые выглядят стильно, но в то же время непринужденно.

Небрежные и дерзкие низкие пучки

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Один из самых популярных способов носить низкий пучок в этом году — в максимально небрежном, дерзком стиле. Вместо того, чтобы тщательно зачесывать и фиксировать волосы, девушки предпочитают оставлять несколько прядей, обрамляющих лицо, создавая эффект только что собранных наспех волос.

Такой «растрепанный шик» отлично работает как для повседневных образов, так и для более торжественных выходов. Так, Тейлор Свифт на последней церемонии вручения премий продемонстрировала идеальный пример подобной укладки — низкий пучок с непослушными прядями, выбивающимися из строгой прически.

Подобный небрежный, деконструированный вид низкого пучка визуально добавляет образу легкости и непринужденности, но при этом сохраняет элегантность и изящество классической прически.

Глянцевый и гладкий низкий пучок

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Если первый тренд на низкие пучки отличается небрежностью и дерзостью, то второй вариант, наоборот, делает акцент на утонченности и лоске. Речь идет о низких пучках, тщательно зачесанных назад и максимально сглаженных с помощью геля, воска или лака для волос.

Такая прическа выглядит невероятно элегантно и ухоженно, создавая эффект «чистой девушки» (clean girl). Благодаря идеальной фиксации и лоснящемуся виду, этот вариант низкого пучка отлично подходит как для повседневных образов, так и для особых мероприятий.

Например, Хейли Бибер не раз демонстрировала на красных дорожках именно такую версию низкого пучка — строго зачесанного назад и визуально создающего эффект гладкости. Этот образ может быть как максимально минималистичным, так и дополняться аксессуарами для волос в виде заколок или оригинальных шпилек.

Ретро-вариации низкого пучка

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Помимо современных интерпретаций, в 2024 году также пользуются популярностью ретро-версии низкого пучка, вдохновленные эстетикой 1960-х годов. Эти прически отличаются более тщательной проработкой и изысканностью, напоминая укладки голливудских звезд прошлого.

Для создания подобного ретро-образа необходимо тщательно распределить волосы, разделив их на два хвоста, которые затем сворачиваются в спираль и формируют изящный низкий пучок. Такая прическа требует чуть больше времени и усилий, но результат того стоит — эффектный и элегантный ретро-образ, подходящий для торжественных мероприятий.

Низкий пучок для обладательниц коротких волос

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Казалось бы, низкий пучок — прическа, доступная исключительно девушкам с длинными волосами. Но это не так — в 2024 году тренд распространился и на обладательниц коротких стрижек.

Шарлиз Терон на «Оскаре» показала, как можно носить низкий пучок даже с очень короткими волосами. Секрет заключается в тщательном зачесывании волос назад и создании аккуратной, но при этом слегка небрежной укладки. В результате получается стильный и динамичный образ, который отлично подходит девушкам с короткими стрижками.

Еще один вариант для обладательниц коротких волос — кудрявый низкий пучок. Пусть ваши локоны выбиваются из прически, создавая эффект растрепанности и добавляя текстуры образу.

Мокрые низкие пучки

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Одним из самых ярких и запоминающихся трендов 2024 года на низкие пучки стали укладки из влажных, сглаженных волос. Этот эффект «только из душа» придает прическе особую динамичность и современное звучание.

Впервые такой мокрый низкий пучок привлек всеобщее внимание, когда Зендая продемонстрировала его на красной дорожке премьеры «Дюны 2». Актриса умело использовала гель для волос, чтобы создать ультрагладкую, сияющую укладку, которая стала настоящим хитом сезона.

Подобные мокрые низкие пучки выглядят невероятно стильно и смело, добавляя образу дерзости и высокой моды. Для создания такого эффекта необходимо нанести на волосы максимальное количество геля, чтобы добиться максимально сглаженной структуры.

Таким образом, классический низкий пучок в 2024 году переживает настоящий ренессанс, демонстрируя свежие, обновленные интерпретации. От небрежных, дерзких вариантов до элегантных ретро-укладок и даже мокрых, сияющих укладок — этот образ претерпевает значительные изменения, оставаясь при этом одним из самых востребованных трендов в мире причесок.

Девушки всех возрастов и с разной длиной волос могут найти среди многообразия низких пучков образ, идеально подходящий именно им. Эта прическа одинаково хороша как для повседневных луков, так и для особых мероприятий, позволяя создавать стильные, современные и при этом элегантные образы.