Специалист по маникюру рассказал, как продлить жизнь педикюру

Специалист по маникюру Петрова посоветовала взять крем для стоп в отпуск
Тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Виктория Петрова рассказала «Газете. Ru», как продлить жизнь педикюру.
«Если вы выполняете педикюр дома, то помните, что его качество не зависит от того, как долго вы будете тереть ваши ноги пилкой. Когда мы в процессе обработки спиливаем больше, чем допустимо, то и кожа сильнее и быстрее нарастает, так как организм включает режим безопасности и наращивает дополнительный слой», — начала Петрова.
Эксперт заявила, что главное не допустить покраснения кожного покрова на стопах. Об этом правиле также необходимо помнить тем, кто ходит в салон на педикюр.
По словам специалиста, помимо классического и аппаратного сейчас пользуется популярностью SMART-педикюр.
«Главное его отличие в том, что при обработке стоп используются не обычные насадки, а специальные шлифовальные диски. Они выполнены из карбида кремния и позволяют бережно воздействовать на кожу и не оставлять «рвущих» следов, что часто случается при аппаратном педикюре. Более того шлифовальные диски при работе не нагреваются, поэтому не возникнет ощущение жжения, — рассказала Петрова.
Как утверждает эксперт, при таком виде педикюра не требуется предварительного замачивания ног и использования кератоликов. Петрова заявила, что он подходит для любого типа кожи, особенно незаменим при обработке диабетической стопы, гиперкератоза, натоптышей и мозолей.
Тем, кто планирует провести отпуск у моря, эксперт рекомендовала взять с собой крем для стоп, потому что морская вода и песок сильно сушат кожу. Если вы будете отдыхать на галечном пляже, то специалист советовала приобрести специальную обувь, чтобы избежать трещин на пятках и лопнувшей кожи.
«Помните, чтобы продлить свой педикюр, то стоит носить удобную и комфортную обувь, а также не пренебрегать расслабляющими и освежающими ванночками для ног в домашних условиях», — добавила Петрова.