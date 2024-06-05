Специалист по маникюру рассказал, как продлить жизнь педикюру

Тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Виктория Петрова рассказала «Газете. Ru», как продлить жизнь педикюру.

© unsplash

«Если вы выполняете педикюр дома, то помните, что его качество не зависит от того, как долго вы будете тереть ваши ноги пилкой. Когда мы в процессе обработки спиливаем больше, чем допустимо, то и кожа сильнее и быстрее нарастает, так как организм включает режим безопасности и наращивает дополнительный слой», — начала Петрова.



Эксперт заявила, что главное не допустить покраснения кожного покрова на стопах. Об этом правиле также необходимо помнить тем, кто ходит в салон на педикюр.

По словам специалиста, помимо классического и аппаратного сейчас пользуется популярностью SMART-педикюр.

«Главное его отличие в том, что при обработке стоп используются не обычные насадки, а специальные шлифовальные диски. Они выполнены из карбида кремния и позволяют бережно воздействовать на кожу и не оставлять «рвущих» следов, что часто случается при аппаратном педикюре. Более того шлифовальные диски при работе не нагреваются, поэтому не возникнет ощущение жжения, — рассказала Петрова.



Как утверждает эксперт, при таком виде педикюра не требуется предварительного замачивания ног и использования кератоликов. Петрова заявила, что он подходит для любого типа кожи, особенно незаменим при обработке диабетической стопы, гиперкератоза, натоптышей и мозолей.

Тем, кто планирует провести отпуск у моря, эксперт рекомендовала взять с собой крем для стоп, потому что морская вода и песок сильно сушат кожу. Если вы будете отдыхать на галечном пляже, то специалист советовала приобрести специальную обувь, чтобы избежать трещин на пятках и лопнувшей кожи.