Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала фанатов снимком с голой грудью

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась новыми откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Так, на одном размещенном снимке 37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема запечатлела себя топлес в зеркало. При этом она повязала на голову бежевый шелковый платок и распустила волосы, которые прикрыли ее голую грудь.

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Поклонники оценили фотосессию манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Великолепная», «Я восхищаюсь твоей красотой», «Самая красивая женщина в мире», «Почему ты такая сногсшибательная?», «Шикарная», — высказывались они.



В мае сообщалось, что Хантингтон-Уайтли снялась без одежды во время поездки в Канны. Тогда супермодель опубликовала в соцсетях фото, на котором она позировала полностью обнаженной у открытого окна.