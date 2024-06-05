Стилист рассказала о трендовых украшениях на лето

Летом 2024 года самыми актуальными аксессуарами будут украшения в виде бантов и модели в минималистичном или наивном стиле. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова.

© Shutterstock

«Изящные бантики в ожерелье или сережках прекрасно дополнят женственный образ. А в брутальном варианте имиджа они создадут удачный контраст. <...> В тренде и наивный стиль — украшения, которые выглядят так, будто сделаны для детей или даже их руками. Они точно подойдут смелым и дерзким, тем, кто любит играть на контрастах», — отметила эксперт.



Минималистичные украшения подойдут тем, кто любит сдержанную элегантность, продолжила она. Стилист также советует присмотреться к необычным украшениям в виде змей, жуков, абстракций, а также моделям в стиле бохо или вестерн. В тренде находятся и массивные серьги, кольца и браслеты. В этом сезоне в ношении украшений особенно актуальна многослойность, заключила Краснова.

Аналитический центр SOKOLOV до этого рассказал «Газете.Ru», какие украшения стали самыми популярными среди старшего поколения. Так, в 2023 году на первом месте в топе украшений среди покупателей старше 55 лет оказались цепи. Согласно исследованию центра, их доля составила 31% от общего числа. Второе место по количеству покупок заняли серьги (25%), а третье — кольца (21%).

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения с начала года.