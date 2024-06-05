Нюша раскрыла правду о пластике

Певица Нюша опровергла, что после развода сделала пластическую операцию. По ее признанию, ее фигура изменилась, так как ей удалось похудеть после чистки организма.

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Когда стало известно о расставании артистки с мужем, она стала чаще выходить в свет. Тогда поклонники начали замечать, что вокалистка стала практически неузнаваема. Многие заподозрили, что ради идеальной фигуры, как в начале карьеры, Нюша легла под нож хирурга. Но, как оказалось, это не так.

Певица призналась, что на самом деле занялась своим телом. Так, она устроила чистку своему организму.

«Была определенная последовательность. Я делала полноценную чистку организма. Было скромное питание, потому что травки смешивать с продуктами животного происхождения нельзя. Я ела гречку, овощи, урбичи. Мне нельзя было много чего», - рассказала Нюша на YouTube-канале FAMETIME TV.



Напомним, что с супругом певица прожила в браке семь лет. Последнее время возникало немало слухов об изменах бизнесмена жене, но Нюша недавно назвала иную причину их развода.