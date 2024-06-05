Кайли Дженнер снялась в купальнике на яхте

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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26-летняя Кайли Дженнер предстала перед камерой в красном купальнике, который состоял из лифа-бандо и плавок. Модель распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках. Звезда реалити-шоу позировала на яхте на Майорке, куда уехала на отдых вместе со своей сестрой Кендалл Дженнер.

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На днях инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что семья и близкие друзья Кайли Дженнер боятся, что Тимоти Шаламе разобьет ей сердце. Якобы они даже уговаривали модель расстаться с актером, однако она не хочет делать этого.

"Она так много вложила в эти отношения. Она публично рассказала о романе, потому что была уверена, что он продлится долго. Но близкие ей люди чувствуют, что для актера она не является приоритетом", — заявил источник.



Модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе раскрыли свой роман в начале сентября, когда вместе появились на финальном матче US Open. На мероприятии знаменитости сидели в обнимку и целовались. Осенью Кайли Дженнер нечаянно показала обои своего iPhone во время Недели моды в Милане. На них было поставлено совместное селфи с Тимоти Шаламе. На снимке актер целовал ее в щеку.