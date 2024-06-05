Шесть необычных идей маникюра на лето

Маникюр с фруктовыми мотивами и эффектом омбре будет выглядеть стильно и ярко летом. Об этом Москве 24 рассказала инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру, руководитель нейл-студии Анна Капля.

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По ее словам, маникюр с эффектом омбре не теряет популярности уже несколько лет.

"Сочетание ярких и пастельных оттенков, плавно переходящих друг в друга, выглядит просто восхитительно. Особенно эффектно омбре, выполненное с использованием кислотных цветов: ярко-розового, лимонного и лаймового. Такой маникюр будет прекрасно сочетаться с летними нарядами и поднимать настроение", – отметила эксперт.



Еще одна отличная идея для лета – узоры. Например, треугольники, ромбы, полоски и точки. Геометрия в маникюре позволяет создавать уникальные и неповторимые образы. Главное – подобрать яркие контрастные цвета, такие как синий и оранжевый, красный и белый.

В 2024 году особую популярность приобретает дизайн с использованием сушеных цветов и листьев. Натуральные элементы можно встраивать в прозрачный или полупрозрачный гель-лак и создавать эффект живого сада на ногтях.



Также в моде лаки с металлическим блеском. Например, золото, серебро и бронза. Такой маникюр выглядит стильно и элегантно, подходит как для повседневных, так и для вечерних образов. Особенно красиво "металлик" смотрится на загорелых руках, подчеркнула эксперт.

Кроме того, именно летом актуален маникюр с фруктовыми мотивами.

"Киви, арбузы, апельсины, клубника – все это можно изобразить на ногтях с помощью ярких лаков и тонких кисточек. Такой маникюр выглядит очень позитивно и жизнерадостно, непременно привлекает внимание окружающих", – говорит специалист.



Для летних вечеринок и фестивалей идеальным вариантом станет маникюр с использованием неоновых цветов. Они светятся в ультрафиолете и создают неповторимый эффект. В этом сезоне особенно актуальны неоновый розовый, зеленый и желтый, заключила Анна Капля.

Ранее преподаватель курсов маникюра, основатель школы ногтевого сервиса Марина Карпинская посоветовала отказаться от французского маникюра, если ногти очень короткие. По ее словам, френч уместен лишь в том случае, когда пластина хотя бы чуть-чуть выходит за основание пальца. Иначе дизайн зрительно еще больше укоротит ноготь.