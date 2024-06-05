Анна Семенович поделилась кадрами в бикини из отпуска в Турции

Певица Анна Семенович станцевала в бикини на пляже и поделилась кадрами в соцсетях. Звезда проводит отпуск в Турции.

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«Поплавали, потанцевали, пора и поесть. Вот это настоящий отдых», — отметила артистка.



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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Стройняшка», «От вас всегда такой свет идет», «Красавица», «Фигурка отличная», «Вы так похудели», «Классная вы», «Всегда такая позитивная», «Бешеная энергетика», «Хороша», «Заметно похудели».



Семенович отмечала, что к концу лета ей нужно «постройнеть» для съемок в проекте. По словам звезды, она уже начала строже следить за питанием, исключила вредные блюда, а также добавила больше физической активности. Артистка не скрывает, что также колет российский аналог «Оземпика», который помогает ей решать «проблемы с сахаром» и худеть.

Звезда недавно заявила, что у нее есть возлюбленный, который в восторге от ее фигуры. И она намерена родить ребенка от нынешнего избранника, артистка мечтает стать матерью дочери. В 2021 году Семенович впервые заморозила яйцеклетки, а через два года решила повторить процедуру, проконсультировавшись с врачом.