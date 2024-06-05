Прогулка на яхте или круиз: как одеться элегантно и комфортно

Решение о том, что надеть на морскую прогулку или просто ужин на яхте, может быть одновременно захватывающим и сложным, особенно для тех, кто впервые сталкивается с таким вопросом.

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«Важно понимать дресс-код, который зависит от времени суток, типа яхты, набора мероприятий, в которых вы будете участвовать и конкретной круизной линии», — объясняет стилист Андрей Медведев.



Дадим несколько советов по выбору дневной и вечерней одежды для выхода в море.

Дресс-код для яхты

Круизный дресс-код обычно прописывается в приглашении на борт, просто не забудьте прочесть все инструкции и собрать ровно то, что там указано, ведь одежда всех людей на борту задает тон вашему путешествию. Вечера в стиле casual предполагают расслабленность, в то время как официальные мероприятия требуют элегантности.

«Для яхты дресс-код обычно менее жесткий, но и там предполагается несколько более элегантная, чем обычно, одежда. Скажем, в купальнике можно только плавать, а вот после того, как вы выберетесь из воды, нужно переодеться в сухое (это общее правило практически для всех яхт любого типа) — и лучше бы это было что-то посерьезнее, чем пляжные шорты в клетку и рубаха в гавайском стиле или бесформенный сарафан», — рассказывает Андрей.



Дневная одежда для яхты

В дневное время дресс-код на яхте обычно более расслабленный и повседневный. Ключевым моментом являются легкость и удобство.

«Рассмотрите следующие варианты: мужчинам будут хороши шорты из хлопка, футболки, поло и повседневные рубашки на пуговицах. Женщины могут выбрать сарафаны, юбки, шорты, летние топы, легкие брюки или капри. Традиционно предпочтение отдают белому цвету, но это могут быть с тем же успехом светлые или пастельные оттенки», — говорит Андрей.



Вечерняя одежда для лайнера или яхты

С заходом солнца морской наряд переходит от повседневного к более изысканному стилю.

«Большинство круизных линий выделяют вечера с определенным дресс-кодом, например, casual elegance, smart casual или formal dress codes. Если вы путешествуете на яхте, лучше уточните этот момент с тем, кто вас пригласил на борт, но обычно достаточно элегантного и удобного наряда, который вам нравится», — рассказывает стилист.



Непринужденная элегантность (Casual elegance)

Этот дресс-код — шаг вперед по сравнению с дневной одеждой, но все еще позволяет придерживаться непринужденного стиля.

«Мужчины могут надеть джинсы или брюки хаки с рубашками на пуговицах, а женщины — повседневные платья, юбки или брючные костюмы», — дает разъяснения Андрей.



Smart casual

Мужчинам в этом случае следует носить брюки или слаксы с рубашками с воротником или спортивными пиджаками. Женщины могут одеться в более нарядные платья, юбки или брюки в сочетании с элегантными топами.

Формальные вечера

Некоторые круизные линии устраивают званые ужины, на которых пассажиры могут продемонстрировать лучшее, что есть в гардеробе. Мужчины могут надеть костюмы или смокинги, а женщины — вечерние платья или коктейльные наряды.

Обувь для морской прогулки или круиза

Комфорт и функциональность и здесь играют ключевую роль. На многие яхты гостей просят подниматься босиком, на других суднах обувь должна быть чистой и удобной, не царапающей деревянный пол, так что, каблуки-шпильки точно лучше оставить дома.

Это могут быть сандалии на плоской подошве, эспадрильи, мокасины, легкие ботинки или балетки.

«Это универсальный выбор для тех случаев, когда вам нужно что-то более нарядное, чем сандалии, но при этом приоритет отдается комфорту. Они идеально подойдут для посещения мероприятий на борту, осмотра круизного лайнера или яхты или даже для модного ужина», — говорит стилист.



Аксессуары для выхода в море

Отличный способ добавить изюминку в свой наряд для морского круиза — это стильные и в то же время функциональные украшения.

«Выбирайте те, которые не будут легко запутываться или повреждаться водой, например, водонепроницаемые часы, минималистичные ожерелья и браслеты».



Вы также можете надеть тунику или легкую накидку в качестве дополнительного слоя, чтобы не обгореть и при этом выглядеть модно и стильно.

Защита от солнца крайне важна, когда вы проводите время на лодке.

«Обязательно возьмите широкополую шляпу и солнцезащитные очки — они защитят ваше лицо и глаза от вредных ультрафиолетовых лучей», — напоминает Андрей.



Не забудьте нанести крем с высоким SPF, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов и возможных долгосрочных повреждений. Наносите его в течение дня, чтобы обеспечить постоянную защиту, особенно после купания.