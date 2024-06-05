Ботокс для волос и нанопластика: почему не стоит делать их перед отпуском

Мир до обидного несовершенен: блондинки вечно красятся в черный и рыжий, а брюнетки и шатенки, наоборот, усердно осветляют локоны. Прямые волосы стараются завить, а вьющиеся распрямить, и конца-края этому не видно. Но подобные трансформации могут сильно навредить вашей шевелюре! Хорошо, что технологии не стоят на месте.

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«Профессиональные процедуры для волос, направленные на уменьшение пушистости и восстановление блеска и здоровья волосяного волокна, сильно изменились за последние 10 лет. Сначала был ботокс для волос, а теперь — нанопластика. Несмотря на то, что эти две услуги по разглаживанию волос очень похожи, есть ключевые различия в том, какие результаты они дают и как работают», — рассказывает стилист-парикмахер Евгения Куклина.



Давайте рассмотрим подробнее, как это достигается.

Ботокс для волос

Это салонная процедура, в состав которой входят кератин, веганские масла, аминокислоты и коллаген, которые глубоко проникают в кортекс, увлажняя и восстанавливая структуру. Идеально подходит для химически обработанных волос (например, обесцвеченных блондинок), которые много находились на солнце, например в конце лета.

«На самом деле, чем более поврежденными и пересушенными являются волосы, тем более впечатляющими будут результаты процедуры. Как понятно уже из этого описания, ботокс идеально подходит для тех, кто вернулся из отпуска и хочет восстановить волосы», — объясняет Евгения.



В отличие от первого поколения кератиновых процедур для разглаживания волос, ботокс для волос не выделяет токсичных испарений или химических запахов при нанесении и очень бережно относится к коже головы.

«Ботокс для волос восстанавливает волос изнутри. Хотите сохранить свои кудри? Нет проблем! Ботокс для волос не сделает волосы плоскими, не выпрямит их навсегда и не изменит их естественный рисунок завитков», — утверждает Евгения.



Результат держится около двух-трех месяцев, и его можно повторять так часто, как это необходимо.

Нанопластика

Это новый вид салонного выпрямления волос — представляет собой уникальную органическую формулу, содержащую аминокислоты, коллаген и множество других полезных активных питательных веществ. Цель — придать волосам блеск и роскошный вид без использования вредных химических веществ.

«Результат, однако, отличается от ботокса для волос, так как он надолго выпрямляет и разглаживает волосы, а также минимизирует термическое повреждение. Наслаждаться своим видом вы будете около двух-трех месяцев», — говорит Евгения.



Что выбрать

Зависит от того, какой конечный результат вы хотите получить (естественную текстуру или действительно гладкие шелковистые волосы). Обе эти процедуры являются отличным средством глубокого кондиционирования, которое время от времени необходимо всем, независимо от того, натуральные у вас волосы или вы часто их окрашиваете.

«Считайте, что ботокс или нанопластика для волос — это то, в чем ваши волосы нуждаются и что они любят в любое время года, но прямо перед отпуском обе эти процедуры все же делать не стоит. Кроме всего, дайте волосам отдохнуть от химии, пускай и самой прекрасной», — убеждает Евгения.



Дополнительные рекомендации

Не забывайте еженедельно увлажнять волосы маской глубокого проникновения для поддержания блеска и мягкости после обеих процедур. При этом вы можете укладывать или завивать волосы плойкой или на бигуди, результат не пострадает.